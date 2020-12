DS SPEZIA A FV, NZOLA RESTA DA NOI. KOUAME? NON CI SERVE

"Nzola non si muove da La Spezia". Il direttore sportivo spezzino Mauro Meluso, interpellato in esclusiva da Firenzeviola.it, non ha usato mezzi termini per mettere a tacere le voci di diversi interessamenti, compreso quello della Fiorentina, per l'attaccante delle Aquile, che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione. "Non abbiamo bisogno di attaccanti perché non abbiamo intenzione di privarci di Nzola - aggiunge riferendosi a Kouame - In avanti siamo a posto così". Poi parlando anche di Saponara, altro nome circolato in merito al mercato bianconero, ha concluso: "Non ho avuto contatti con la Fiorentina".