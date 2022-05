DS CAGLIARI A FV: "CRAGNO MERITA GRANDI PALCOSCENICI. VICARIO? FUTURO DALLA SUA"

Gli ultimi errori di Terracciano e la deludente stagione di Dragowski stanno portando la dirigenza viola a trovare nuove soluzioni per la propria porta in vista della prossima stagione. I due obiettivi principali sembrano essere i portieri del Cagliari Guglielmo Vicario, attualmente in prestito all'Empoli, e Alessio Cragno. Per commentare il futuro dei due calciatori la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore sportivo del Cagliari: Stefano Capozucca.

Direttore si parla molto di Cragno in ottica Fiorentina, è una pista possibile?

"Alessio non lo scopro di certo io. Ormai è nel giro della Nazionale da tempo, ogni tanto viene ingiustamente criticato, ma ha sempre mostrato ottime qualità. In questo momento tutti siamo concentrati sul presente. Di certo posso dire che Alessio è un ottimo portiere che merita palcoscenici importanti”.

Per quanto riguarda Vicario invece?

"Guglielmo, a differenza di Cragno che ho avuto con me per diversi anni, lo conosco meno. Sta facendo il suo primo campionato da titolare in Serie A, sta dimostrando di essere un portiere molto valido, con ancora importanti margini di crescita. Il futuro è della sua parte, vedremo”.