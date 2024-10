DONATI A RFV: "Colpani con i due gol si è sbloccato"

FirenzeViola.it

Giulio Donati, ex compagno di squadra di Andrea Colpani, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" e ha parlato proprio di Andrea Colpani che ieri con la sua doppietta si è sbloccato ed è stato decisivo nella vittoria dei viola ieri contro il Lecce: "Colpani è un giocatore di grandissimo talento, gli mancava solo il gol ma le prestazioni stavano salendo di volta in volta. Aveva preso anche un palo contro il Milan, con il mister poi ha grande affiatamento. Il gol serviva a lui ed è un bene per la squadra. Tecnicamente non si discute il valore, è anche un ragazzo molto umile".

Quella di ieri può essere stata la partita della svolta per lui?

"È una squadra molto pretenziosa a livello di tifoseria. Colpani è giovane e al Monza sei più protetto, ma quando uno è disposto a lavorare alla fine pagherà sempre. All'inizio è stato criticato così come Palladino ma ora la posizione in classifica sta togliendo tutti i dubbi".

Palladino fa giocare di più Colpani a differenza di Monza

"Per quanto riguarda il ripiegamento difensivo era molto richiesto anche a Monza per Colpani. Penso che sia dovuto a esigenze di squadra il cambio di Colpani intorno al 60'"

La posizione ideale per Colpani è sulla destra?

"Sì, ha bisogno di smarcarsi bene. Ha una grande corsa e dribbling, riesce a mettere anche ottimi cross per i compagni in area di rigore".

