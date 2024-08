DIONIGI A RFV: "Sta nascendo una Fiorentina interessante. Gudmundsson può essere la rivelazione dell'anno"

FirenzeViola.it

Davide Dionigi, allenatore ed ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Weekend", iniziando da un parere su Nico Gonzalez: "Il giocatore non si discute. In questi anni ha dimostrato di avere qualità, nonostante sia stato un po’ croce e delizia. Certe volte calciatori con le sue caratteristiche hanno bisogno di trovare l’ambiente giusto e soprattutto il giusto contesto tecnico. Italiano con lui ha ha fatto un ottimo lavoro e probabilmente l'argentino si sposerebbe bene anche con Palladino".

Di Gudmundsson cosa ne pensa?

“Quando ero a Cosenza l’ho avuto da avversario. È un grande giocatore e a Firenze può anche migliorare. La sua carriera è stata un crescendo e se riuscirà a fare un ulteriore passo in avanti la Fiorentina potrebbe ritrovarsi tra le mani un giocatore fortissimo. Con Palladino può diventare la rivelazione della stagione".

Kean ha la prima occasione da titolare in carriera.

“Il fatto di non aver mai giocato titolare potrebbe averlo penalizzato. Questi giocatori che vengono da grandi squadre dove giocano e non giocano hanno bisogno di fare scelte come quella fatta da Kean. La Fiorentina sta facendo cambiamenti interessanti, manca ancora qualcosa ma il mercato è ancora lungo. Pradè sta prendendo giocatori forti e di prospettiva".

La sorprende la crescita di Ranieri, che lei aveva all’Ascoli?

“Luca fu un piacere allenarlo. È un ragazzo intelligente e voglioso. Non si abbatte nei momenti duri e non soffre molto la pressione. Sono contento che stia avendo questa maturazione e che si stia ritagliando uno spazio importante”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO