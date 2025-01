DI GENNARO: "Il problema è tattico. I mal di pancia si risolvono nelle dovute stanze"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Così Antonio Di Gennaro ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" sulle difficoltà della Fiorentina: “All’80% c’è un problema tattico che tra l’altro nel secondo tempo contro la Lazio era stato risolto da Palladino. Bove dava questo equilibrio e ora che non c’è più bisogna giocare con tre centrocampisti. I mal di pancia si risolvono nelle dovute stanze, per me c’è un problema tattico”.

Quali giocatori la stanno deludendo?

“Non posso pensare che Gudmundsson sia questo. Ma neanche Colpani, che ha fatto un mese e poi è tornato a non incidere. La sparata di Pradè può essere condivisibile nel senso che è inammissibile vedere una Fiorentina così col Monza”.

Folorunsho è una soluzione?

“Folorunsho non può giocare nei due. Ha fatto la seconda punta, l’esterno, il trequartista. Al massimo può fare il centrocampo a tre”.

La società non si accontenta del sesto posto.

“Per tre anni la Fiorentina è stata in Conference. Fino a un mese fa la Fiorentina era la rivelazione insieme alla Lazio, si è trovata a giocarsi i primi posti della classifica. L’importante adesso è ripartire da un discorso tattico perché si sono perse certezze”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA