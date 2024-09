DI GENNARO A RFV: "Bisogna giocare nei ruoli giusti: Biraghi deve stare a sinistra"

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista, ha parlato così di Fiorentina dopo il ko di Bergamo su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?": "Gli equilibri difensivi ti darebbero la possibilità di crescere. Ieri invece tante disattenzioni sulle palle inattive. Peccato, nel primo tempo la Fiorentina aveva creato molto. Ma se a fine primo tempo prendi due gol in un minuto, anche a livello di morale perdi molto. Se si va poi a guardare gli episodi, ci sono errori abbastanza evidenti: Ranieri che perde Retegui in area di rigore, diventa un problema. E quello è il suo ruolo... poi c'è da vedere Pongracic, è stato un investimento importante eppure fa fatica ad inserirsi".

Questa squadra è davvero costruita anche per fare altri moduli?

"Palladino gli ultimi tre mesi a Monza ha fatto anche 3-4-2-1. Italiano ha cambiato modulo a Firenze, gli allenatori devono essere flessibili. Ma se ieri Palladino dice di essere contento della fase difensiva, c'è qualcosa che non torna. Va bene che lavora solo da una settimana con tutto il gruppo, ma si guarda il campo e la classifica piange. Con l'Atalanta ci può stare di perdere, ma il risultato poteva essere anche più pesante. Vanno trovati anche i ruoli giusti: Quarta, per dire, si spinge anche in avanti, ma io voglio che il difensore difenda. I giocatori vanno messi nei ruoli giusti, Biraghi deve fare il terzino, non il centrale. Ranieri che ruolo fa? Centrale, braccetto? Quarta fa il difensore? Pongracic fa il centrale, il braccetto, sta in panchina?".

