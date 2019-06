DI GENNARO A FV, La cessione è bene per tutti

Con Rocco Commisso arrivato nelle scorse ore a Milano, sembra molto vicino il passaggio di proprietà dai Della Valle all'imprenditore italo-americano. Per parlare degli sviluppi della trattativa e di ciò che potrà accadere in caso di cambio di proprietà, la redazione di Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva l'ex calciatore della Fiorentina nonché commentatore di successo per la Rai, Antonio Di Gennaro: "Credo sia la soluzione giusta perché i Della Valle non avevano più voglia, passione e intenzione d'investire sulla Fiorentina. Sono 3/4 anni in cui la Fiorentina nonostante l'autofinanziamento è stata assolutamente anonima. Quest'anno poi, con il ribaltone di Pioli, ha rischiato veramente tanto. L'addio del tecnico poi, ha sancito il distacco totale e definitivo fra la piazza e la società. Per questo motivo credo che la cessione del club sarà un bene per tutti. Solo così Firenze potrà ritrovare quell'unità d'intenti che c'è sempre stata fra città e squadra. Montella-Corvino? Rischiano tutti. Anche coloro che hanno un contratto. Montella poi nella sua seconda avventura in viola non è riuscito a dare niente".