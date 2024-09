DENIS A RFV: "KEAN ANDRÀ IN DOPPIA CIFRA. MORENO E VALENTINI NON SARANNO ALTRI INFANTINO"

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Garrisca al Vento", l'ex attaccante argentino - ora opinionista - German Denis ha parlato così di Fiorentina, a partire da un giudizio generale sulla squadra: "È un punto interrogativo. Palladino ha un'idea di calcio nuova, ci vuole un po' di tempo. La squadra ha anche perso giocatori importanti come Nico Gonzalez".

Kean è tornato in nazionale. Dovesse scegliere oggi, prenderebbe lui o Retegui?

"Oggi, essendo un po' della mia stessa nazione, ho più interesse verso Retegui. Anche per il calcio di Spalletti, al quale si adatta benissimo, io terrei Retegui. Poi entrambi hanno iniziato bene, ma come prima punta terrei Retegui".

Però Kean è partito benissimo alla Fiorentina.

"Per l'attaccante è fondamentale iniziare così, poi il resto viene senza pensieri. Per me alla Fiorentina farà tantissimi gol, è veloce e tecnicamente forte. Andrà in doppia cifra e sa fare anche la fase di non possesso. Un ottimo attaccante".

Di Valentini e Moreno invece che ne pensa?

"Moreno è un ragazzo strutturato, gioca d'anticipo ed è forte fisicamente. Anche Valentini è così, per me si sposano benissimo col calcio della Fiorentina. Poi gli argentini a Firenze fanno sempre benissimo, per me ne sentirete parlare a lungo".

Moreno corre il rischio di essere un altro Infantino?

"Per me no. È più preparato. Posso sbagliarmi ma per come l'ho visto ha tanta personalità, idee di gioco, ed è anche molto aggressivo".