DELLA ROCCA A FV, Parisi sarebbe acquisto valido

L'ex centrocampista della Fiorentina Francesco Della Rocca ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it per commentare le principali situazioni del club di Commisso. Ecco le sue dichiarazioni:

Come si è mossa la Fiorentina?

"Diciamo che davanti con Jovic, se sta bene fisicamente, ha fatto un gran colpo. In mezzo al campo la perdita di Torreira pesa, non è stato sostituito per caratteristiche. Amrabat è un giocatore diverso, non so se faranno altri colpi in queste ore. La squadra comunque, anche se non so se si è rinforzata, è competitiva lo stesso".

Forse c’è tanta differenza tra i titolari e le riserve al momento?

"Si, secondo me qualche alternativa a sinistra a Biraghi serve. Parisi sarebbe un acquisto molto valido, è giovane e ha qualità importanti. Sarebbe un bel colpo. Mentre per il resto, con gli arrivi di Barak e Mandragora sono messi bene. Sugli esterni pure, Sottil e Gonzalez faranno un gran campionato. La Fiorentina ha un’ottima base".

Ci sono quattro centrocampisti mancini, forse c’è una mancanza?

"Dipende, perché comunque il mancino è diverso dal destro. Forse sì, specialmente in mezzo al campo può essere un problema. Anche perché i destri si adattano molto di più. Magari un esterno d’attacco a piede invertito va bene, ma una mezzala è più difficile. Giocare sul piede debole cambia, soprattutto in mezzo al campo. È una situazione che dovrà risolvere Italiano, ma comunque sono tutti giocatori forti".