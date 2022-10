DALLE MURA A FV: "CHE FORTUNA ALLENARMI COI CENTRALI VIOLA. ITALIANO MI HA INSEGNATO..."

Tra i tanti giovani viola sparsi in prestito, Christian Dalle Mura è uno dei calciatori che la Fiorentina segue con maggiore attenzione. Dopo le ottime prestazioni sfornate con la Primavera viola, i diversi allenamenti con la prima squadra gigliata, e dopo le esperienze in prestito a Pordenone, Reggina e Cremonese non del tutto soddisfacenti, il classe 2002 quest'anno è ripartito dalla SPAL. Per parlare della sua stagione, e non solo, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il difensore di proprietà della Fiorentina.

Innanzitutto come sta e come sta andando questa nuova avventura alla SPAL?

"Mi sto trovando molto bene. Fin dal primo giorno mi sono trovato bene sia con i compagni che con lo staff. Ho trovato un gruppo davvero unito sia fuori che dentro al campo. Devo dire che mi ha colpito anche la vicinanza da parte dei tifosi che sono molto affiatati, e che ci sostengono ogni domenica in casa. Sta andando bene qua a Ferrara. Noi vogliamo dare il massimo ad ogni partita e durante tutti gli allenamenti".

La sua Fiorentina non è partita bene quest’anno, c’è ancora tempo di recuperare?

"Devo dire che durante ogni partita vedo che la squadra mette molto impegno, ha sempre un atteggiamento propositivo e la ricerca della vittoria c'è sempre. Penso che le vittorie arriveranno, il campionato è ancora lungo".

Con chi ha maggiore rapporto all’interno della rosa viola?

"Se devo dire un giocatore faccio il nome di Riccardo Saponara. Fin dai primi tempi è stato molto bravo ad inserirmi all'interno del gruppo. Ricky ha un atteggiamento molto generoso nei confronti dei più piccoli, anche per quelli che vengono aggregati per la prima volta alla prima squadra. Aiuta molto all'interno dello spogliatoio quei giovani che non si sentono molto al centro, e riesce a creare una grande intesa tra tutti".

Quanto e cosa le hanno insegnato i centrali presenti in rosa Igor, Milenkovic e Quarta?

"Allenarmi con loro quotidianamente è stata una grande fortuna. Cercavo anche in ogni piccola mossa che facevano di rubare qualcosa. Hanno tutti e tre grandi qualità. Anche loro erano molto bravi a dare l'esempio a noi più giovani. Ho imparato tanto guardando da loro in allenamento e vedendoli in televisione durante le partite della Fiorentina".

Come si è trovato ad allenarti con mister Vincenzo Italiano?

"Ho avuto la fortuna di fare il ritiro con Italiano e mi ha insegnato tanto dal punto di vista dell'intensità del gioco e dal suo stile molto propositivo, era una cosa che in passato non facevo, mi sta aiutando anche adesso e cerco di riportarle in campo".

È vero che lui avrebbe voluto tenerti in rosa?

"Devo dire che ho ricevuto questa offerta dalla SPAL e non ci ho pensato troppo. Mi sono confrontato con chi di dovere e abbiamo ritenuto fosse la scelta migliore per crescere, infatti qui mi sto trovando molto bene e sto cercando di limare i miei limiti. Ora penso solo a migliorare a Ferrara".