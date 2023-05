D'AGOSTINO A RFV, Cabral e Jovic si completano. Il 7...

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Bompasso

Gaetano D'Agostino a Radio Firenze Viola

A poche ore dal match del Franchi contro la Roma Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina e della Roma e ora allenatore, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Jovic e Cabral sono due attaccanti che si sono ripresi: Cabral è più continuo, Jovic più imprevedibile. Non saprei su chi puntare il 7 di giugno. Con le squadre inglesi che sono meno organizzate, Jovic potrebbe dare meno riferimento per la loro difesa . West Ham e Fiorentina sono due squadre che vogliono fare gioco e l'imprevedibilità di Jovic potrebbe essere fondamentale".

Jovic e Cabral hanno giocato insieme, è replicabile contro il West Ham?

"Speriamo di no, perché vorrebbe dire che la Viola è in svantaggio. Per me comunque si completano, Cabral è quello che tiene palla e trova i compagni, Jovic è quello che gli gira intorno. Gonzalez inoltre, dà modo agli attaccanti di andare in area. Il rendimento di Nico ha aiutato anche tanto gli attaccanti, non a caso all'inizio del campionato rendevano meno. Comunque penso che giocherà uno dei due. Conoscendo la Premier posso dire che queste sono due squadre che non aspettano l'avversario, ci potrebbero essere ripartenze anche dal primo minuto: la Fiorentina lo ha dimostrato anche contro l'Inter".

Mercoledì a centrocampo Italiano ha messo Castrovilli invece di Mandragora. Lei è d'accordo su questa decisione?

"Per la questione del palleggio ha fatto bene, infatti la Viola ha dominato a centrocampo. Secondo me dopo il vantaggio doveva aspettare di più l’Inter e ripartire in contropiede, invece è rimasta offensiva e questo l'ha portata a subire ai due gol".

Il West Ham ha un atteggiamento simile alla Fiorentina?

"Secondo me si. Non è una squadra abituata ad aspettare e poi ripartire. La Viola comunque a causa dell'inesperienza dei giocatori se volesse gestire la partita non sarebbe in grado".

La partita tra Fiorentina e West Ham è un 50 e 50?

"Si, anche se secondo me, nei giocatori chiave la Viola ha qualcosa in più".

Domani contro la Roma ci sarà un massiccio turnover.

"Arrivato a questo punto io credo che, dato l'appuntamento delle due squadre, la prerogativa dei due allenatori sarà quella di portare alle finali i giocatori integri perché avranno bisogno di tutti. Non ci saranno ritmi altissimi, penso che chi passerà in vantaggio vincerà. L'appuntamento più importante sarà quello europeo".

Una delle due partite, o contro il Sassuolo, o contro la Roma bisognerà dare minuti ai giocatori, con tutti i rischi che comporta.

"Io quando parlo di turnover, intendo che i 4/5 giocatori chiave vanno tenuti. Io dico magari un tempo a testa o una partita si e una no: magari non vedremo 90 minuti di Biraghi o di Cabral. Si dovrà gestire bene il minutaggio in vista della finale."