CORSI A FV, Vogliamo fare bella figura con l'Atalanta

Non soltanto il duro impegno contro la Juventus: sabato sera, inevitabilmente, mezzo orecchio dei tifosi della Fiorentina sarà rivolto anche in direzione di Bergamo, per l'esito di una partita tra Atalanta ed Empoli che, in caso di mancato successo della Dea, non costringerebbe alla vittoria i viola di Italiano. All'avvicinamento delle sfide, noi di FirenzeViola.it abbiamo contattato in esclusiva il presidente empolese Fabrizio Corsi, il giorno dopo l'amichevole benefica contro la selezione dell'Ucraina:

"In tanti campi stanno ancora giocando per obiettivi, a noi cambiare la settimana tipo non destabilizza troppo anche se a partire da oggi prepareremo la partita di Bergamo: è l'ennesima occasione per dare lustro alla squadra e alla conduzione tecnica. Vogliamo andare a fare bella figura contro l’Atalanta, già con la Salernitana abbiamo giocato una partita seria, proveremo a fare lo stesso. Potrebbe essere un vantaggio giocare spensierati, io so bene che l’assillo del risultato toglie al gesto tecnico, specie in presenza di una squadra giovane come la nostra. Di fronte avremo un avversario molto motivato, con una certa mentalità. Sono curioso di vedere alcune conferme da parte di alcuni dei ragazzi, profili che sono stati apprezzati e speriamo continuino ad esserlo".