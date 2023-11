COMPAGNONI A RFV: "Viola fin qui eccellente. Con i gol delle punte sarebbe con Juve e Inter"

FirenzeViola.it

Maurizio Compagnoni a Radio FirenzeViola

Maurizio Compagnoni, storica voce e volto di Sky Sport da ormai tanti anni, ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Firenze in campo" ha presentato così Milan-Fiorentina di questa sera: "Il Milan è la squadra messa peggio a livello di assenze, tant’è che c’è un bambino in panchina, come Camarda. Se si fa male un centrale, entra Pioli in campo (ride, ndr). La Fiorentina ha una grande occasione, perché trova un Milan incerottato e che sarà condizionato dalla sfida che tra pochi giorni giocherà col Dortmund”.

Le critiche a Pioli sono state un po’ eccessive?

“Sì, poi Pioli ha sbagliato qualcosa. Ma il Milan paga una situazione infortuni preoccupante e l’errore gravissimo di non avere un centravanti di riserva. Ma aveva battuto il PSG, ha pagato dazio per gli infortuni”.

Un parere in generale sulla Fiorentina?

“Alla partita arriva molto bene. La Fiorentina ha fatto una prima parte di stagione eccellente, gestendo bene gli impegni. Ha gettato ingenuamente 4 punti e poteva essere ancora più in su, ma in estate la società ha speso tanto su Nzola e Beltran e hanno segnato pochissimo. Pensate se avessero segnato, la Fiorentina sarebbe con Juventus e Inter”.

