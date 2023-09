COLLAUTO A RFV, Abbiate fede: la Viola è intrigante

FirenzeViola.it

Mattia Collauto a Radio Firenze Viola

L'ex direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, è intervenuto questa mattina a Radio Firenzeviola durante "Chi si Compra". Queste le sue parole: "Credo che la Fiorentina stia seguendo il suo percorso, poi il mercato lo si valuterà con i risultati. C'è un allenatore con determinate caratteristiche e la società ha sempre mantenuto fede alle sue idee: stanno facendo buone cose nel dare spessore a questo club. Valuto tutto positivamente. Non dimentichiamoci che la Fiorentina è arrivata alla fine di entrambe le coppe, il percorso è positivo".

La stagione sarà ancora una volta lunga: come la gestirà Italiano?

"Vincenzo ha raggiunto un livello di maturità importante e da persona intelligente avrà imparato dagli errori. Ha fatto un lavoro importante e sta migliorando ancora. La Fiorentina è arrivata ad un centimetro dalla gloria la scorsa stagione, questo darà una mano in più quest'anno. Ora bisogna aspettare e dare fiducia ad una società che sta facendo bene e ad un allenatore bravo che sta incidendo. Il tifoso fiorentino deve essere vicino e positivo nei confronti del club".

L'addio di Amrabat e l'arrivo di Maxime Lopez.

"Già con Torreira c'era meno fisicità e più qualità come con Maxime Lopez. Questi giocatori permettono di modificare il gioco e credo sia stata un'operazione intelligente per migliorare. Ogni anno bisogna riciclarsi e cambiare qualcosa: il calcio è strategia e avere più caratteristiche diverse permette di avere più armi per arrivare al risultato".

Potranno giocare insieme Lopez e Arthur?

"Non dipende dal farli giocare insieme ma da come gli altri reparti sono in grado di assorbire questa eventuale scelta. Quest'anno si è cambiato anche in attacco, Beltran e Nzola legano meglio il gioco".

Di Beltran cosa pensa?

"Ha dei numeri ma li deve confermare in Italia e non è semplice. La Serie A è diversa dal punto di vista tecnico. Gli investimenti sugli argentini a me piacciono sempre perché si adattano velocemente al nostro gioco. Ma voglio dire una cosa ai tifosi della Fiorentina: abbiate fede perché è stata fatta una squadra intrigante".