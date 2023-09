CAVALLI (EX. COLL. DE ZERBI) A RFV: "MAXIME CALCIATORE ULTRA-INTELLIGENTE, PUÒ GIOCARE CON ARTHUR. IL SUO CARATTERE? È UN MARSIGLIESE..."

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Michele Cavalli a Radio Firenze Viola

Ex collaboratore di Roberto De Zerbi ai tempi del Sassuolo e dello Shakthar, Michele Cavalli, è intervenuto su Radio FirenzeViola. Da ex allenatore di Maxime Lopez in neroverde, Cavalli ha parlato così del nuovo acquisto viola: "Maxime, come Arthur, ha bisogno di palleggiare e volere la palla. Per questo, per le sue similitudini ed il modo di giocare di Italiano, penso non sia difficile farli coesistere. Maxime è un giocatore forte, che quando è in campo non pesta i piedi agli altri giocatori forti. Per me può giocare con Arthur in un centrocampo a due. La qualità di Maxime stupisce chi non lo conosce: ha talmente tanta intelligenza e capacità di capire il gioco, che i suoi limiti fisici non si vedono. La Fiorentina gioca soprattutto per il possesso e lui è il giocatore ideale, è bravo soprattutto a non perdere la palla ma poi anche in fase di primo recupero. Il suo carattere? Maxime è un marsigliese, vuole essere al centro dell'attenzione e determinare. Ha tanta voglia di vincere, io lo ricordo ben inserito nel gruppo, soprattutto per quanto faceva in campo. Con noi ha fatto molto bene in un sistema che era al culmine dell'efficienza".

L'attuale tecnico dello Brera Strumica (Serie A macedone) ha parlato anche di Dodò, conosciuto ai tempi di Donetsk: "Dodò deve ancora entrare in condizione. Sta succedendo un po' quello che è accaduto all'inizio della scorsa stagione. Sicuramente è un giocatore di livello alto, che vuole comandare sempre il gioco e con tanta gamba, capace di attaccare sessanta metri di campo. Sicuramente ha solo bisogno di entrare in condizione".

Qui sotto il podcast integrale dell'intervento di Cavalli.