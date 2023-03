CARESSA A FV, Ai viola manca l'acuto con una big

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della prima edizione della Digital Cup, evento andato in scena oggi al centro tecnico federale di Coverciano, Fabio Caressa, noto volto di Skysport, ha parlato a FirenzeViola dei temi caldi del campionato e degli obiettivi della Fiorentina in questo finale di stagione: "Dalla ripresa del campionato mi aspetto le squadre che lottano per la Champions League più agguerrite perché nell'ultimo periodo hanno perso molto terreno. Credo che la tendenza rimanga uguale, con una lotta a cinque per la Champions League. Il Napoli invece deve chiaramente solo contare le giornate che mancano allo Scudetto".

L'Inter rischia contro la Fiorentina?

"La Fiorentina è l'unica insieme alla Juve e l'Inter che è impegnata su tre fronti. La Viola è cresciuta in tranquillità nelle ultime settimane. Si è notato il lavoro di Italiano nell'ultimo periodo. Ho visto diversi cambiamenti rispetto all'inizio del campionato, in cui c'erano delle difficoltà. La Fiorentina è una squadra sempre ostica per l'Inter. Penso che a questa squadra manchi solo il colpo della stagione, la grande vittoria che dà animo a tutti per le semifinali di Coppa Italia ed i quarti in Europea".

Può sicuramente ambire alla Conference o alla Coppa Italia?

"Può ambire sicuramente alla Conference. In Coppa Italia è più difficile, ma in Europa la Fiorentina ha le carte in regola per arrivare fino in fondo".