CARAMELLI A RFV, Kayode? Si ispira a Cafù. Al Gozzano...

Carlo Caramelli a Radio Firenze Viola

Carlo Caramelli, allenatore di Kayode al Gozzano, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola per parlare proprio della giovane promessa viola: "Quando ci è stato presentato per la prima volta Kayode per noi era una scommessa. L'annata precedente la società aveva rinunciato alla Serie C e si sono presentati Kayode e San Giorgio. Erano molto giovani, quasi dei bambini per la categoria. Kayode già alla prima giornata a Casale, salvò un gol sulla linea e si procurò il rigore della vittoria. Da quel momento non è mai uscito dal campo. Per l'età del giocatore, aveva delle qualità fuori dal comune".

Kayode è dovuto ripartire dalla Serie D, questa è miopia oppure nel calcio italiano serve una strada tortuosa per emergere?

"In Italia si ha sempre il timore di rischiare di mettere dentro una squadra uno così giovane. Kayode è stato bravo e intelligente rimanendo con i piedi per terra, con la consapevolezza che doveva colmare delle lagune. Deve migliorare l'aspetto tecnico ma non quello della personalità. Italiano ha avuto ragione a schierarlo titolare, nonostante la partita importante".

Lui ha girato con la medaglia per tre o quatto giorni al Viola Park dopo aver vinto l'Europeo Under 21.

"È un ragazzo comunque con i piedi per terra, deve fare molto per migliorarsi, a ha fatto travedere delle cose impressionanti. Spero che continui così sarebbe il mio orgoglio".

Come lo vede nel futuro?

"Lui sarebbe ideale come esterno a tutta fascia ma ha dimostrato di essere ideale anche nei quattro dietro: cerca sempre le cose semplici e lineari. Sicuramente sono cose che Italiano gli ha detto di fare. Ovvio che quando dice di accendere il motore, lui ne ha uno importante e poi la giocata nel fondo del campo è stata bellissima, l'ho salvata nel telefonino".

Quanto si può ispirare a Dodo?

"Kayode rispetto a Dodo è che ha una struttura morfologica diversa. Le gambe sono importanti per entrambi. Quando arrivò a Firenze lui disse "Mi ispiro a Cafù", gli dissi di volare basso ma dopo questa giornata mi sa aveva ragione lui (ride ndr)".