CANNELLA A RFV, Nico bilancio positivo. Per Tessmann gli agenti sono in una posizione di vantaggio

Il direttore sportivo Beppe Cannella è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. A partire ovviamente dal mercato, e in particolare dal ritardo dei viola negli acquisti: "Il problema del ritardo è generale non è solo della Fiorentina. E' difficilissimo per operatori e allenatori farsi trovare pronti. Per risolvere tutto bisognerebbe rivedere le regole però adesso ci sono queste e bisogna adattarsi. E' diventato più il mercato degli agenti che non dei direttori, questo è evidente".

Un giudizio sul triennio di Nico a Firenze

"Tutto sommato è positivo. E' arrivato con tanto entusiasmo, pagato anche bene, e ha dato il suo contributo. La Fiorentina non è stata una squadra di prima fascia ma se fosse stato in club con giocatori di pari livello soprattutto nel reparto offensivo, avrebbe fatto a parere mio molto meglio".

Per Tessmann secondo lei la Fiorentina può aspettare o sarà costretta a cedere alle richieste degli agenti del giocatore?

"Il vantaggio ce l'hanno gli intermediari. Hanno un 2001 che ha fatto bene e ha le qualità quindi il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro. Il Venezia sa che deve fare cassa perché anche eventualmente per un rinnovo vogliono lo stesso delle percentuali. Bisogna vedere se Tessmann qualitativamente sia adatto alla Fiorentina".

Palladino e in generale tanti allenatori come vivono questa situazione di trovarsi a poco dall'inizio della stagione con una squadra incompleta?

"Chi è nato con questo sistema è abituato ma da fastidio certamente. Tutti gli allenatori vorrebbero partire con qualche certezza, almeno 8-9 titolari. Palladino sa benissimo che questo è un handicap con cui convivere. Non è facile ma è così. In una piazza come Firenze poi se parti perdendo l'appeal con i tifosi e la stampa, soprattutto se sei solo al terzo anno di Serie A, è difficile".

