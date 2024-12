CAMPEDELLI A RFV, In A il Vitoria lotterebbe per salvarsi. Chi sostituirà Gaspar

FirenzeViola.it

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Igor Campedelli, ex presidente del Cesena, agente ora attivo in Portogallo, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Il Vitoria Guimaraes è una squadra che gioca molto bene. Anche nell'ultima partita di campionato contro il Rio Ave ha fatto un buon secondo tempo. Ha qualche problema in attacco, ma è una squadra di collettivo che gioca di contropiede."

Si parla di una bolgia di 30.000 tifosi che attenderà la Fiorentina...

"È una città che vive sull'attaccamento alla squadra e che non ha influenze di altri club come il Porto o il Benfica. In più, in casa è una squadra che spinge davvero tanto".

Uno dei grandi assenti è Bruno Gaspar, che ha anche un passato in viola: come verrà sostituito?

"Vediamo se l'allenatore opterà per il classe 2003 con un passato al Lille oppure se sposterà Gustavo al centro dell'attacco. È comunque una squadra che ha il centrocampo come reparto migliore e riesce a trovare anche opzioni per il gol, non solo dagli attaccanti. Anche sui calci piazzati è una squadra che spesso segna".

Atteggiamento tattico: attendista o arrembante?

"È una squadra con un buon possesso palla, quindi non alzerà troppo i ritmi: è una squadra che capisce la Fiorentina perché sa che potrebbe farle male a livello di individualità. Sarà attraverso il gioco e il palleggio che proverà a mettere in difficoltà la Fiorentina".

I punti deboli dei portoghesi?

"Non hanno grandissimi punti forti ma nemmeno deboli. Secondo me potrebbero soffrire la velocità dell'attacco, perché i difensori non sono così veloci. È una squadra equilibrata sia in alto che in basso".

Sesta nel campionato portoghese, che significa in termini di campionato italiano?

"Le prime tre fanno un campionato a parte, poi c'è il Braga che ha una dimensione abbastanza superiore rispetto alle squadre che le stanno sotto. Nel campionato italiano sarebbe una squadra che deve lottare per non retrocedere. A livello di budget sarebbe forse inferiore a tante squadre di Serie B... ma alla fine, con poco, fanno dei risultati che sorprendono per la dimensione che hanno. In altri parametri però vale lo stesso anche per squadre come lo Sporting e il Benfica: sono bravi a fare calcio con poco".

