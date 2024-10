BRAIDA A RFV: "L'allenatore si assume colpe non sue"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Il primo a pagare nei periodi bui è proprio l'allenatore, anche se tante colpe magari non le ha. Le responsabilità vanno divise anche coi calciatori e con chi li ha portati in squadra. Io sono convinto che Palladino ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore".

Forse è percepito come un tecnico poco adatto?

"A volte non dipende solo dall'allenatore ma anche dai giocatori, che possono non essere perfetti per quello che lui ha in testa. E alle volte lo scopre strada facendo. Le soluzioni, poi, non sempre sono immediate. Il calcio è bello perché imprevedibile, non ci sono regole fisse e tutto è possibile".

Cosa deve fare la società di fronte ai segnali di malcontento?

"Questi segnali si vedono quando le cose non vanno bene: si tira in ballo che manca questo, manca quello, lo spogliatoio non funziona, l'allenatore non è ascoltato... Insomma, sale pepe nel calcio. Ma è sempre successo. Poi a volte all'improvviso tutto funziona. Alla fine quelli bravi sono bravi, e quelli meno bravi sono meno bravi. Una volta ero a pranzo con un ragazzo davanti a un campo di calcio: gli dico 'qui non serve parlare, bisogna farlo dentro il campo'... Le chiacchiere passano, i fatti restano".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA