BOJINOV A RFV: "Il possibile addio di Nico? I viola fanno bene a tenere solo quelli convinti di rimanere"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", ha parlato il doppio ex della gara Valeri Bojinov: "Domenica dovrei venire a Firenze a trovare il mio amico Galloppa e martedì sarò al Mapei Stadium a vedere la finale di Supercoppa Primavera tra Sassuolo e Fiorentina".

Qual è il suo giudizio sul Parma?

"Il Parma ha un tecnico con cui lavora da tanti anni e quest'anno ha optato soltanto per qualche ritocco sul mercato. La squadra è sostanzialmente la stessa, fatta di ragazzi giovani, che hanno fame e voglia. Sarà un anno difficile, ma il Parma può essere una sorpresa. Mi piace Mister Pecchia e la città di Parma è una piazza tranquilla che permette di lavorare con calma. A Firenze invece i tifosi sono passionali, quando finisce una partita pensano subito a quella dopo".

Cosa ne pensa dell'arrivo di Gudmundsson?

"È un calciatore importante. La Fiorentina sta facendo un gran mercato in entrata ma penso che in queste ultime settimane farà anche qualche uscita. Penso soprattutto a Nico Gonzalez. Secondo me la Fiorentina e Palladino non si devono fare troppi problemi e devono tenere solo i giocatori che sono convinti di rimanere e che vogliono dare l'anima per la squadra e i tifosi".

È un mercato che rispecchia le richieste dell'allenatore?

"Palladino si avvicina molto alla mentalità lavorativa e al modo di giocare di Gian Piero Gasperini, che lo ha avuto come tecnico. La società si è messa a disposizione del suo allenatore e ha fatto un bel mercato con tanti soldi a disposizione".

Cosa pensa dell'arrivo di un top player come De Gea?

"De Gea non si discute: Non ha giocato un anno, è vero, ma questo non significa niente. Ha abilità qualitative ed esperienza da vendere. Io penso che quest'anno farà grandi cose e sarà protagonista, aiutando anche i portieri più giovani a crescere. Oggi come oggi il calcio ha bisogno di questi giocatori per aiutare i ragazzi".

