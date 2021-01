BIUZZI A FV, Sullo stadio a Empoli: "Perché no?"

Nella giornata di ieri Il Tirreno ha pubblicato un articolo in cui viene riportata una proposta, quasi una provocazione, nei confronti del patron della Fiorentina Rocco Commisso, «che da quando è arrivato - si legge - ha fatto il diavolo a quattro per trovare una nuova e più degna casa alla sua Fiorentina». Il quotidiano si è chiesto, quindi, quanto potesse convenire al patron viola rivolgere un pensiero al Castellani di Empoli, dal momento che lo stadio è in vendita. Per fare maggiore chiarezza, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva David Biuzzi, il giornalista che ha scritto il pezzo in questione. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni:

“Ho lanciato una bomba, un’idea, una suggestione. Il Comune ha deciso di mettere in vendita lo stadio. Si pensa che farà un bando a misura di Empoli, che in questo momento ha la situazione stadio in mano. Tuttavia il bando è pubblico, quindi può succedere di tutto. Anche a Reggio Emilia, quando la Reggiana fallì, fu messo in vendita la struttura. La comprò il Sassuolo, che poi vi fece l’odierno Mapei Stadium. In questo momento Commisso ha dei problemi grossi con il Comune di Firenze e anche con Campi Bisenzio. Perché non dovrebbe pensarci? Starà alla Fiorentina farsi i conti in tasca e capire se questo progetto può essere davvero percorribile”.