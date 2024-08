BIA A RFV, Richardson gran colpo. Amrabat deve restare, la Fiorentina si imponga

Giovanni Bia, ex calciatore e agente, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" all'interno della programmazione di Radio FirenzeViola ripartendo dalla prima partita di campionato contro il Parma: "Mi sembra un avversario molto pimpante. Mi sembra che stiano abbastanza bene, a parte la sfortunata sfida contro il Palermo. Penso che abbiano fatto una preparazione con l'obiettivo di fare subito punti. Il Parma ha il vantaggio che giocherà con dieci undicesimi della squadra dell'anno scorso e dunque si conoscono a memoria. Detto questo la Fiorentina è una squadra più forte sulla carta. Il calcio non è però una scienza esatta e può capitare di tutto".

Qual è stato il miglior acquisto della Fiorentina fino a questo momento?

"Con Richardson la Fiorentina ha fatto un grande colpo. E' un giocatore che se sta bene è un giocatore potenzialmente da top club. De Gea invece darà solidità alla Fiorentina. Questi due acquisti sono molto importanti per la viola. Secondo me Richardsonn è un giocatore importante e a quelle cifre è un ottimo colpo. Se lo mettono in condizione di giocare secondo le sue qualità, è un arrivo di livello per la rosa di Palladino.

Cosa pensa dell'intrigo Nico-Gudmundsson?

"In questa fase del mercato ci sono delle strategie, le finte dichiarazioni, si prova ad alzare il prezzo o a svegliare chi latita. Ognuno prova a giocare a poker e quindi ci può stare tutto e il contrario di tutto. Poi magari Commisso la pensa così e non vende Nico ma la trattativa mi sembrava molto avviata e sono rimasto sorpreso di questo stop".

La Fiorentina rischia di perdere Gudmundsson?

"Si rischia sempre in questa fase, ma è un rischio calcolato perché al massimo se non prendono l'islandese, tratterranno Nico in rosa. Non venderanno l'argentino senza la certezza dell'acquisto di Gudmundsson".

La stupirebbe una permanenza di Amrabat?

"Amrabat ha un contratto con la Fiorentina e lo deve rispettare. La Fiorentina deve mandare segnali molto chiari. Tutti vogliono qualcosa che non hanno, ma lui è un giocatore che può fare comodo in un centrocampo a due. Anche se non ha voglia di restare, la voglia gliela fai venire. Devono provare a imporsi sul giocatore, valutando tutto ma puntando alla sua permanenza. Sarebbe un ritorno importante".

