BETTINESCHI A FV, Onorata di rappresentare la Viola nella giornata contro la violenza sulle donne

Il portiere della Fiorentina Femminile, Giorgia Bettineschi, presente allo stand della Polizia di Stato per la campagna "Questo non è amore", ha parlato a Firenzeviola.it: "Una giornata molto importante a livello mondiale e da ragazza mi sento onorata a rappresentare la Fiorentina in questa giornata appunto. Stiamo cercando di sensibilizzare le donne e gli uomini che ci sono qui in piazza a denunciare quando vedono o subiscono dei maltrattamenti e quali sono i numeri da chiamare in questi casi. Il numero per denunciare casi di violenza e stalking è il 1522 e quello per le emergenze unico per tutti i paesi è il 112.

Pari beffardo con il Milan? "Un pari che non avevamo preparato e che non ci aspettavamo perché abbiamo iniziato la partita con molto energia ma nel finale è salita quella del Milan e il risultato è stato inevitabile e beffardo. Faremo di più e lavoreremo per tornare alla vittoria visto che sono tre partite che stiamo aspettando i tre punti"

Siete terze, qual è l'obiettivo? "Siamo soddisfatte perché stiamo incrementando il lavoro e assimilando i concetti e le informazioni che ci trasmette il mister ma l'obiettivo è migliorare la classifica. In queste tre partite abbiamo faticato ma ci riprenderemo".