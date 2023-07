BERTOTTO A RFV, Sabiri tipo difficile? Una sciocchezza

FirenzeViola.it

Valerio Bertotto, allenatore ed ex giocatore tra le altre dell'Udinese (di cui è stato un'autentica bandiera), è intervenuto questa mattina nel corso di "Chi si compra?", trasmissione in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 su RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole: "Sabiri? L'ho allenato per un breve periodo all'Ascoli: è un ragazzo che è arrivato in bianconero mostrando fin da subito una marcia in più. L'esperienza in Bundesliga lo ha aiutato. Ha una grande forza fisica e una grande capacità di calcio. Lo scorso anno ha avuto qualche problema fisico che lo ha condizionato ma se saprà entrare nel gioco di Italiano potrà essere un elemento utile per la Fiorentina".

C'è però chi dice che non sia un tipo facile da gestire...

"E' una sciocchezza: con me si è sempre comportato benissimo. Queste sono le solite chiacchiere da bar. Con me, in sei mesi, non ha mai sbagliato un comportamento. Non posso che parlare bene di lui. Deve alzare però il livello di continuità nell'intensità".

Cosa pensa di Kayode, che ha deciso la finale dell'Italia Under-19?

"Si tratta di un ragazzo che conosco bene: al di là del gol ha fatto vedere qualità da giocatore adatto al calcio moderno di Italiano. Sicuramente gli andrà data la possibilità di essere inserito in un percorso di crescita".