BALLI A RFV, Spero che i viola giocheranno di mercoledì

FirenzeViola.it

Daniele Balli, ex portiere dell'Empoli, ha parlato del prossimo match tra gli azzurri e la Fiorentina a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "Non penso che il mister trascurerà nulla, speriamo di continuare un'ascesa che Firenze merita".

La Fiorentina poteva ingaggiare Baldanzi...

"E' uno dei gioiellini in rampa di lancio, l'ho visto prendere più forza in allenamento. Fa bene il presidente Corsi a proteggerlo prima di lasciarlo partire. A Firenze lo vedrei benissimo, ma gli darei più tempo prima di andare in piazze esplosive... E, a proposito di realtà importanti, spero per la Fiorentina che il prossimo anno la squadra possa scendere in campo ascoltando una certa musichetta ogni mercoledì... (sorride, ndr)".

Parisi è più pronto per i palcoscenici importanti?

"Ha fatto un percorso più graduale di Baldanzi. Quando è arrivato a Empoli era maggiormente acerbo rispetto agli inizi di Baldanzi. Ma l'attuale terzino viola ha avuto una grande crescita ed è un rincalzo eccezionale per la difesa della Fiorentina".

Terracciano è il più meritevole tra i pali?

"Certo, fa vedere che dà sicurezza al reparto e che il suo lavoro produce risultati. Sta facendo molto bene. Il portiere deve dare tranquillità, per adesso tutti siamo contenti di questo estremo difensore. Speriamo che continui così".

La Fiorentina è pronta per giocare su più fronti?

"Vediamo come si arriva a dicembre, poi spero che Commisso ci possa dare la qualità giusta per sostenere tutte queste competizioni. Servono giocatori in prospettiva importanti... Tutti vorremmo competere su tutti i fronti".