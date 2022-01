AVV. ALFANO A FV, Rinvio Fio-Udi e l'ipotesi 3-0 a tavolino

L'avvocato Mattia Alfano, in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it si esprime sulla decisione del giudice sportivo relativamente alle partite di Serie A che erano state rinviate. Per quanto riguarda Fiorentina-Udinese, sono stati concessi altri sette giorni ai friulani per produrre la documentazione. Queste le sue parole: "A mio avviso il rinvio della decisione è in realtà una decisione molto pesante. Sostanzialmente il giudice sportivo ha constatato come l'Udinese abbia collocato la squadra in bolla senza alcuna espressa notazione da parte dell'ASL. Inoltre ha poi rinviato per una settimana in modo tale da dar modo alla società la possibilità di produrre la prova che altri calciatori, oltre a quelli dichiarati il giorno della non presentazione, fossero stati posti in quarantena. Se questa documentazione non esiste o non arriverà (e mi viene da dire che se ci fosse stata sarebbe già stata prodotta), non vedo come non possa non essere data la vittoria a tavolino per la Fiorentina".