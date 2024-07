ARQUILLA A RFV: "Ho proposto alla Fiorentina un brasiliano. Vi spiego"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'agente ed esperto di calcio brasiliano, Angelo Arquilla, ha rivelato il retroscena di un incontro avuto con la Fiorentina:"Alla Fiorentina abbiamo proposto Paulinho, attaccante o trequartista brasiliano classe 2000, secondo me è un giocatore interessantissimo e pronto per la Serie A. Ha giocato già in Europa al Bayer Leverkusen, poi è tornato all'Atletico Mineiro. L'abbiamo proposto a tante squadre, la Fiorentina ci ha pensato ma poi è andata su altri profili anche perché il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 17 milioni. Secondo me sarebbe stato perfetto come trequarti nello schema di Palladino. Io direi che questa pista è chiusa per la Fiorentina e sono un po' sorpreso perché un club ricco come quello viola non se l'è sentita di fare un investimento importante ma comunque nelle sue corde, c'è già un altro club italiano che è fortemente interessato".

