ARQUILLA A RFV, A Pradè consiglio un brasiliano

Angelo Arquilla (agente esperto di calcio sudamericano), è intervenuto a Radio FirenzeViola per trattare di temi legati alla Fiorentina: "Da tempo la Fiorentina cercava l'esterno destro, addirittura da quando prese Gilberto. Dodò è un giocatore che già ha fatto abbastanza bene in Europa, è ancora relativamente giovane ma ha fatto tante presenze in Champions League. Per quanto riguarda il giocatore, l'unico dubbio è che è leggerino fisicamente ma ha un gran passo. Sono convinto che possa far bene giocando appunto sul suo cambio di passo.

Arquilla ha parlato anche di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord, e del connazionale di Senesi Lucas Martinez Quarta: "Strano che Senesi ancora non abbia fatto il salto di qualità. Lo vedrei alla grande per il post-Milenkovic. Ha grande qualità nella ripartenza palla al piede. Costa un po' ma è pur sempre in scadenza a breve, il problema è trattare col Feyenoord che penso abbia fissato il prezzo a 15 milioni e non scenderà da questa valutazione. Ma lo vedo benissimo in tutte le squadre di Serie A, mi ricorda molto Rafa Marquez. Su Quarta dico che fino ad oggi rimangono i dubbi su di lui, deve ancora trovare la sua dimensione.

Un nome da consigliare ai viola? Penso che suggerirò a Pradé Arthur Chaves, classe 2001, fisicamente giovane e strutturato; è un giocatore brasiliano ma con passaporto italiano, è un difensore molto interessante e gioca nell'Avaì".