ANTONINI A FV, IZZO NEI TRE È IDEALE. THIAGO SILVA? DURA, MA COMMISSO SIMILE A BERLUSCONI

Per analizzare i temi di calciomercato più attuali relativi alla Fiorentina, FirenzeViola.it ha scelto di contattare in esclusiva il procuratore, nonché ex difensore, tra le altre, di Milan e Genoa, Luca Antonini.

Antonini, oggi s'insiste sul nome di Armando Izzo.

"A Torino ha fatto un po' meno bene rispetto ai suoi standard, ma d'altra parte è stato così per tutta la squadra".

Lei ci ha giocato a Genova: che calciatore è?

"D'esperienza e qualità. Aveva fatto molto bene negli ultimi anni e penso che in una difesa a tre sia l'ideale".

Cosa potrebbe dare eventualmente alla Fiorentina?

"Sicuramente dinamismo, poi è molto bravo a impostare oltre che a coprire. Si tratta di uno dei difensori italiani che meglio interpreta quel ruolo".

Un altro che lei conosce bene è Thiago Silva...

"Lo sento ancora, penso che a quasi 36 anni possa davvero giocare con la sigaretta in bocca in tutta Europa. È un giocatore incredibile".

Crede che la Fiorentina possa realmente puntare su di lui?

"Glielo auguro, ma è dura. Anche perché Thiago vorrà continuare a giocare la Champions e senza dubbio avrà un ventaglio di opportunità che la metà basta. Però mai dire mai, visto che a Firenze c'è una proprietà ambiziosa. Commisso l'avrei voluto io come presidente: è uno di vecchio stampo, alla Berlusconi col Milan".

A proposito di Milan, i viola devono fare muro su Milenkovic?

"Se la Fiorentina vuole basare su di lui la squadra del futuro deve usare una strategia alla Chiesa, ma capisco che diventa dura trattenerlo se ti si presentano club importanti come il Milan. Comunque Commisso ha dimostrato di essere un maestro sotto questo aspetto".

Era stata vagliata l'ipotesi della contropartita Paquetà.

"Io sono dell'idea che si tratti di un giocatore qualitativamente importante, ma non ha avuto modo di dimostrarlo perché non gli è stata trovata una collocazione ideale in campo. Con questi ragazzi bisogna avere pazienza, forse il prestito può giovare. Se la destinazione dovesse essere la Fiorentina penso che il club viola farebbe un bell'acquisto".