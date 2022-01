ANTONINI A FV, Ikoné bel colpo. Piatek-Cabral...

Luca Antonini, ex difensore del Milan ed oggi agente, è intervenuto in occasione dell'ultimo giorno di mercato, direttamente da Milano, ai microfoni di FirenzeViola.it. Di seguito le sue dichiarazioni:

La coppia Piatek-Cabral può sostituire Vlahovic?

"Vlahovic ha un peso abbastanza importante e ce ne vuole per sostituirlo, però diciamo che partiamo da una base comunque importante. I viola hanno operato bene da questo punto di vista, ottenendo il massimo dalla cessione di Vlahovic e portando a casa due giocatori che gol ne fanno. Cabral tra l'altro è un calciatore sicuramente importante".

La Fiorentina può puntare all'Europa?

"Sì, perché comunque i viola sono una buona squadra, allenati da un grande allenatore. Sicuramente i gol di Vlahovic non ci saranno più e peseranno però sono stati presi due giocatori importanti per la Serie A e per il progetto Fiorentina".

Ikoné può far bene?

"Parliamo di un bel giocatore ed un bel colpo. Pradè è bravo, ci capisce di calcio, aveva bisogno di un po' di serenità per poter esprimere il suo potenziale e lo sta facendo alla grande".

Si aspettava la cessione di Pulgar al Galatasaray?

"Sì, nel senso che non era un giocatore che rientrava nei piani societari perché è stato fatto un investimento su Torreira, che è un giocatore che sta facendo, come in passato in Italia, un grande campionato".