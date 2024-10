AMELIA A RFV, De Gea un grande, l'ex club si mangerà le mani. Con lui e Terracciano, viola ben coperti

FirenzeViola.it

L'ex portiere del Lecce tra le altre ed attuale allenatore Marco Amelia è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weeekend" per parlare dell'attualità viola: "Con Palladino ci conosciamo da tantissimi anni e abbiamo fatto il corso insieme, siamo amici e condividiamo idee di calcio. Ha giocatori di qualità e che lui cerca quella intensità di gioco che ha contraddistinto anche il Monza. Certo, quando si passa da un tipo di calcio ad un altro serve tempo ma ora vedo che i giocatori stanno rispondendo bene"

De Gea quanto può dare? "David ha grande esperienza ed è un grande professionista e la Fiorentina è ben coperta con lui e Terracciano, oltre ai più giovani. De Gea ha già fatto grandi cose e ha fatto vedere il suo spessore anche dopo un anno di inattività. In Inghilterra la sua ex squadra si starà mangiando le mani visto che non ha puntato più su di lui".

Terracciano ora è il secondo, come si prende la situazione? "Non è facile ma la Fiorentina gli ha dimostrato fiducia con il rinnovo del contratto perciò hai la possibilità di allenarti al massimo e devi dare il meglio quando chiamato in causa".

Quanto c'è di Gasperini nel gioco di Palladino? C'è tanto nel gioco di Palladino e nel vedere il gioco, ma poi lui ha messo variazioni ed idee visibili sia a Monza che a Firenze. ma anche Gasperini ha modificato il suo gioco. Per me è stato uno dei miei allenatori preferiti, alla lunga sono convinto che con lo stesso modello avrà successo"

Da ex Lecce, che si aspetta domani? "Il Lecce è il solito Lecce di Corvino con talenti scovati in tutta Europa ben messa in campo da Gotti. Ma sulla carta la Fiorentina ha tanto di più, bisognerà vedere il piano partita e la strategia dei tecnici ma anche quanto i giocatori riusciranno a mettere in campo la loro qualità, perché a livello individuale molti possono fare la differenza. Il via Del Mare è comunque uno stadio caldo difficile da espugnare, per fare risultato devi sudare tanto".

