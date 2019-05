AG.SVEDKAUSKAS A FV, E' in prestito, vuol restare

Tomas Svedkauskas è appena stato nominato miglior portiere del Viareggio Cup 2012. Un riconoscimento prestigioso, che segue immediatamente a partite in cui il portierino lituano classe '94 ha sbalordito non solo per le qualità come para-rigori ma anche per la sicurezza che ha trasmesso alla retroguardia gigliata. A questo proposito, Firenzeviola.it ha sentito in esclusiva Nunzio Marchione, procuratore di Svedkasuskas con Ulisse Savini. Queste le sue parole: "Siamo molto contenti per il ragazzo. Lui si è trovato immediatamente a suo agio nell'ambiente fiorentino. La lingua non è un grosso problema perché lui è un ragazzo molto serio. Siamo veramente contenti perché se lo merita. Peccato per quei mesi in cui non ha potuto giocare a causa del transfer internazionale che non arrivava ma ormai è acqua passata. Lo abbiamo seguito al Torneo di Viareggio e devo dire che il premio come miglior portiere è meritato: ha fatto delle belle parate. E' stato convocato anche in Nazionale, siamo molto contenti. Il futuro? Lui si trova molto bene a Firenze, la Fiorentina lo ha accudito e coccolato anche quando non giocava quindi lui vorrebbe rimanere. E' in prestito per un anno e la Fiorentina ha l'opzione sul riscatto da esercitare a fine giugno. Va da sè che noi speriamo che la società gigliata eserciti questa opzione, siamo ottimisti"