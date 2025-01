AGOSTINI A RFV, Shpendi ha la mentalità da grande squadra. Ancora nessuna offerta concreta

FirenzeViola.it

L'ex calciatore, ora membro del cda del Cesena con compiti di natura sportiva, Massimo Agostini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'Ala" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dal periodo negativo che sta vivendo la Fiorentina: "Palladino quest'anno è partito forte con una squadra modificata a suo paicimento. Sta facendo bene. E' normale un calo. Dopo otto vittorie non avere la stessa costanza fino in fondo ci sta. Se spremi molto all'inizio puoi avere periodi no successivamente con qualche partita persa. La Fiorentina comunque è giovane e può avere margini di miglioramento importanti. Colpani? Colpani è un giocatore che l'anno scorso a Monza fece un ottimo campionato. In un contesto nuovo ci sta di trovare delle difficoltà ma ha qualità e se Palladino lo fa giocare un motivo ci sarà".

Giusto continuare a dare fiducia a Palladino?

"Il campionato è equilibrato. La Fiorentina se la può giocare perché ha fatto degli investimenti importanti con un allenatore giovane. Bisogna dargli fiducia. E' la moda del calcio italiano adesso di parlare subito di esonero. Si guarda poco al lavoro e più ai risultati, del resto è ciò che conta per i tifosi e società".

Che sfida ti aspetti tra Fiorentina e Lazio?

"La Lazio sta facendo un gran campionato con un allenatre nuovo. Nessuno si aspettava fosse così in alto. Sarà una gara aperta e la Fiorentina se la può giocare. Ha Kean che è un calciatore che da tanta profondità e che può essere un'arma per mettere in difficoltà la Lazio".

A Cesena c'è Shpendi in quanti hanno chiesto informazioni?

"Qualcosa c'è stato ma leggiamo ciò che dicono i giornali o i procuratori. Di concreto non sono arrivate offerte. Noi siamo contenti, ora è tornato dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori qualche partita. E' un giocatore che sicuramente farà altri 7-8 gol da qui alla fine. Ha un 'ambizione e una cultura del lavoro incredibile. Ha la testa per arrivare a palcoscenici importanti. Noi ce lo coccoliamo e cercheremo di portarlo con noi fino a fine campionato. Poi arriveranno sicuramente delle società perché è una punta moderna. Non dimentichiamoci anche del fratello che adesso è a Carrara".

