AG. ZURKOWSKI A FV: "SPEZIA LA SCELTA MIGLIORE PER SZYMON. ADESSO TORNERÀ GRANDE"

Dopo giorni di trattative Szymon Zurkowski è diventato un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista polacco ha lasciato Firenze e la Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto, facendo entrare nelle casse viola 4 milioni di euro. Per parlare del trasferimento di Zurkowski in Liguria, e non solo, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il procuratore del centrocampista, Jaroslaw Kolakowski.

Come mai, tra le tante offerte, insieme al calciatore avete scelto lo Spezia?

"Abbiamo scelto la squadra ligure sia per le sue caratteristiche che per la sua tattica. In questo momento penso sia stata la migliore scelta per Szymon. Il progetto dello Spezia è importante ed è destinato a diventare un ottimo club in Serie A nel futuro. Un'altra cosa importante è stata che lo Spezia è riuscito a trovare bene l'accordo per il trasferimento con la Fiorentina".

Cosa si aspetta da questa nuova esperienza di Zurkowski a Spezia?

"Sinceramente spero che il mio assistito riesca a giocare bene così da aiutare la squadra a rimanere in Serie A quest'anno. Zurkowski è un vero combattente e lo Spezia, che è un club più piccolo in Serie A rispetto ai viola, ha bisogno di calciatori come lui. Io spero che la prossima stagione sia migliore sia per lui che per la squadra".

Secondo lei riuscirà il polacco a tornare il giocatore in grado di stupire tutti?

"Lui ha tutte le carte in regola per riuscirci, e se gioca con regolarità può farcela ancora meglio. Probabilmente avrà bisogno di un po' di tempo all'inizio visto che in questi ultimi sei mesi non è riuscito a giocare tanto".