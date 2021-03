AG. RANIERI A FV, Bene in U21 e alla SPAL. A giugno...

L'Italia Under 21 si è qualificata ai quarti di finale dell'Europeo di categoria ed uno dei protagonisti di queste ultime due partite è stato senz'altro Luca Ranieri, difensore viola in prestito alla Spal. Delle sue prestazioni e del futuro Firenzeviola.it ha parlato con l'agente Paolo Paloni: "E' una grande soddisfazione eprché Luca dopo l'ottima prestazione con la Spagna ha confermato l'ottimo livello ieri sera e soprattutto l'Italia si è qualificata, che era un obiettivo cui lui, come tutti gli azzurri, teneva molto. Perciò anche il giocatore è molto soddisfatto".



Come sta andando la sua stagione alla Spal? "Sta facendo bene. Come ha sempre fatto si è dato da fare per conquistare il posto da titolare e sta facendo prestazioni di livello, soprattutto sta crescendo di settimana in settimana".

Percorso dunque giusto per essere pronto per la serie A? "La decisione di andare alla Spal è stata assolutamente giusta, è la società che gli ha permesso di continuare a crescere come giocatore perciò la ringrazieremo sempre ed ora è pronto per la A".



Cosa succederà a giugno? "Io penso che per la sua crescita la prossima stagione debba giocare in A, perché è pronto, e acquisire continuità anche nella massima serie. Ma aspettiamo giugno e ne parleremo con calma con la Fiorentina"