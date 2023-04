AFFIBBIATO A RFV, L'idea di aprire la Curva Ferrovia c'è

FirenzeViola.it

Ivan Affibbiato a Radio Firenze Viola

"C'è tanta differenza tra esserci e vederla in televisione e domani conta esserci". A dirlo in esclusiva a Radio Firenzeviola oggi è stato Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina che ha fatto un appello affinché il Franchi possa essere pieno anche domani contro la Cremonese: "Son tutti bravi a venire alla finale, sono già a richiedere i biglietti. Per meritarsi la finale però bisogna esserci anche domani sera. Gli appelli di società e gruppi organizzati arrivano a seguito di una prevendita che ha stentato a decollare. Però hanno sortito il loro effetto, stamni le vendite sono decollate".

A quanto siamo?

"Siamo a 28mila tifosi attesi per domani, ci può essere la necessità di aprire anche la Curva Ferrovia. Ci sono rimasti pochissimi posti in Fiesole, circa 300, e 400 posti in Maratona, mentre in Tribuna mancano 1000 spettatori per il sold out. L'idea di aprire la Ferrovia c'è perché le vendite stanno andando bene. C'è tanta richiesta e ci sono parecchie iniziative con sconti per studenti e minori. Domani è un appuntamento storico per la Fiorentina e forse ci aspettavamo qualcosa di più in termine di richieste, ma siamo pronti ad accogliere anche le richieste dell'ultimo momento".