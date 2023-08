ACCARDI A FV, Demme? I tempi ci sono. Amrabat...

Fonte: dal nostro inviato a Milano Alessandro di Nardo

Il noto procuratore Beppe Accardi, intercettato dai microfoni di FV all'hotel Sheraton, ha parlato del mercato della Fiorentina: "Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, sono stati bravi ad operare per tempo. La Fiorentina deve stare attenta alle offerte last minute perché poi potrebbe essere difficile rimpiazzare le possibili uscite. Fino ad oggi si sono mossi bene, credo che i tifosi viola possano stare tranquilli".

Sul caso Amrabat: "Credo che la Fiorentina sia pronta a qualsiasi evenienza. I tempi ci sono, anche per prendere un sostituto tipo Demme. La Fiorentina ha dimostrato di sapersi muovere. Il fatto che la società lo abbia trattenuto dopo il Mondiale dimostra che la squadra viola vuole fare le cose per bene. Credo che la Fiorentina si sia mossa nel modo giusto, sta cercando di trovare la soluzione più logica e spero che ce la faccia. Quando c'è da prendere i soldi bisogni prenderli, specie in Italia. Quando però la società ha le idee chiare e rifiuta tanti soldi significa che è solida e ha ambizione, però allo stesso tempo corri dei rischi".

Sul possibile arrivo di Theate e l'eventuale cessione di Quarta: "Secondo me cambierebbe poco, sono due giocatori dello stesso livello, uno è solo un po' più giovane. Theate ha anche il gol ogni tanto, ma la differenza è poca, stiamo parlando di due ottimi giocatori".