A. RODRIGUEZ A FV: "ODRIOZOLA PUÒ TORNARE QUELLO DI SAN SEBASTIAN. LA FORMULA..."

La Fiorentina in questi ultimi due giorni ha messo a segno due grandi colpi di livello internazionale. Per il ruolo di regista è stato preso Lucas Torreira dall'Arsenal mentre per la fascia destra Álvaro Odriozola, ex Bayern Monaco, dal Real Madrid. Entrambi i giocatori hanno un passato a Madrid, l'ex Sampdoria in questa ultima stagione ha giocato in prestito all'Atletico, e proprio per questo la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva la giornalista Arancha Rodriguez, riferimento per il Real Madrid - che commenta in tv - e nome di punta dell'emittente Cope.

Che tipo di giocatore è Odriozola?

"Alvaro è un terzino destro molto forte che ha fatto un anno buonissimo alla Real Sociedad. Anche con la maglia del Real Madrid ha fatto vedere cose interessanti ma forse non ha avuto la continuità e la fortuna di altri giocatori. Odriozola è in grado di difendere ed attaccare molto bene. Secondo me ha le caratteristiche più adatte ad una squadra come la Fiorentina. A Firenze può tornare quel giocatore che tutti abbiamo ammirato al Real Sociedad".

Perché non è riuscito ad esplodere nel Real e nel Bayern?

"Non è facile imporsi in due club così grandi a livello mondiale. Ora è alla Fiorentina e senza pressioni potrebbe far rivedere ottime cose. Davanti aveva un giocatore come Carvajal per questo dico che non è semplice".

Che ne pensa della formula con cui sbarca a Firenze?

"Arriva in prestito secco ma se dovesse fare una grande stagione in maglia viola allora potrebbero parlare con il Real per un eventuale riscatto. Ancelotti ha già detto che è fuori dai suoi piani, il Real è disposto a venderlo".

Cosa può portare Torreira a Firenze?

"Torreira è un giocatore da cui ci si aspettava tanto. Quando arrivò all'Atletico le aspettative su di lui erano tantissime. Purtroppo non è riuscito a rendere come ci si aspettava ma resta un ottimo calciatore e secondo me la Fiorentina ha messo a segno un bel colpo"