SERVONO I TITOLARI PER BATTERE I GALLESI. BOCCIATI BELTRAN, IKONÉ E SOTTIL, DELUDENTE MORENO. ADLI DA APPLAUSI, SI MERITA DI SFIDARE IL MILAN. CHE VERGOGNA L'ATTACCO DI CASSANO A KEAN, ANCORA UNA VOLTA A SEGNO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sullo 0 a 0 sono dovuti entrare Kean, Gudmundson e Dodò. Non è un buon segnale per Palladino. La Fiorentina due non bastava a travolgere i modesti gallesi. La notte di Conference regala la vittoria ma pochi sorrisi ai viola. Ha deluso Beltran da sottopunta (ma potrà giocare una gara da seconda punta che è il suo vero ruolo?), ha deluso Sottil (per non parlare di Ikonè), non ha convinto Moreno. Anche Kayode e Parisi sembrano spenti. Cercavamo nuovi protagonisti e invece ci mettiamo addosso l’infortunio di Mandragora e altri dubbi. E una certezza: nel prossimo mercato invernale il diesse Pradè dovrà acquistare un vice Kean. Palladino ancora una volta resta a metà del guado. La sua Fiorentina non riesce a proporre una chiara idea di calcio anche se stavolta era difficile quasi impossibile farlo con dieci avversari sempre dietro la linea della palla. Alla fine prendiamoci questi tre punti e aspettiamo il Milan. In Coppa mi è piaciuto Adli. Gol e tante giocate. Penso che l’ex rossonero meriti di sfidare da titolare i suoi vecchi compagni. Con o al posto di Cataldi. Adli può alzare il livello del gioco viola. Spero che anche Palladino si sia convinto di questo. La Fiorentina deve andare a battere nuove strade.

Vorrei chiudere con due riflessioni. La prima è dedicata ad Antonio Cassano. Ormai una macchietta del calcio italiano. Fantantonio ha attaccato Kean: “E’ un giocatore inutile. Tutte le volte che gli passi un pallone diventa una guerra”. E altre amenità. Cassano ormai ha ragione di esistere solo per le sue provocazioni. Uno che sputa nel piatto che ha mangiato non merita rispetto. In più dice una valanga di sciocchezze. Kean è un talento che può diventare qualcosa di importante. Per la Fiorentina e per la Nazionale. Il gol realizzato contro i gallesi gli darà ulteriore morale. Infine è in programma l’atteso incontro tra la Sindaca Funaro e il Presidente Commisso. La prima cittadina consegnerà a Rocco una prima traccia del crono programma per la realizzazione del nuovo Franchi. E’ probabile che si valuterà anche l’ipotesi di una collaborazione tra Comune e Fiorentina. Insomma, prove di dialogo. Finalmente. Con il ministro Abodi che può diventare un prezioso terzo lato per realizzare un nuovo Franchi che sia all’altezza di Firenze.