PARTE LA STAGIONE CON QUALCHE INCOGNITA. FIORENTINA ALL’ASSALTO DI GUDMUNDSSON. DALLINGA O LUCCA, UNO DEI DUE DEVE ARRIVARE. C’È UN CENTROCAMPO ANCORA DA COSTRUIRE

Come sono volate queste ultime settimane. Sembra ieri che eravamo ad Atene a incassare un altro pugno nello stomaco e già si riparte. Seppure con uno scenario completamente diverso. Palladino al posto di Italiano, questo il cambiamento più significativo. Da un triennio di qualificazioni europee e tre finali perse, ad un giovane allenatore che ha fatto molto bene a Monza e che adesso fa il salto in alto arrivando a Firenze. Intanto un grande in bocca al lupo a Palladino e buon lavoro perché ne ha bisogno. C’è il suo entusiasmo come garanzia. Ma pure la sua preparazione deve suscitare fiducia però tutto ciò non basta. L’allenatore va aiutato, intanto col mercato.

Comincia la stagione all’insegna di molte incognite. C’è un centrocampo da ricostruire, per iniziare. C’è un centrale difensivo forte da prendere e c’è pure un portiere da affiancare a Terracciano o addirittura migliore. E poi serve la bistecca, cioè un attaccante di peso. Accompagnato da un trequartista goleador. Questi sono i punti interrogativi che salutano l’alba del 2024-25 e la speranza è che si trasformino in punti esclamativi da scrivere accanto ad un mercato di qualità.

La Fiorentina con Gudmundsson fa sul serio, lo vuole con più forza rispetto al gennaio scorso. Il giocatore è felice della destinazione, il problema semmai resta il Genoa che chiede 30 milioni. Non ci sono scuse: se la società viola è davvero determinata si mette a sedere e chiude l’operazione. L’islandese sarebbe funzionale al gioco di Palladino, buono a giocare intorno al centravanti o appena dietro. Sarebbe anche un bel segnale nei confronti di una piazza molto scettica nei confronti del club di Commisso.

Nel mezzo della prima linea è un bel duello tra Dallinga del Tolosa e Lucca dell’Udinese. In totale i due valgono 40-45 milioni, ma ne basterebbe uno dei due per risolvere i problemi dell’attacco. Un nove di lotta e di governo, pronto a segnare, ma anche a svolgere il ruolo di regista offensivo. Uno tra Dallinga e Lucca deve essere preso e sistemato non lontano da Gudmundsson. In queste ore gli uomini di mercato viola affonderanno il colpo.

Senza dimenticare, come detto, gli altri reparti. I giorni passano e i tifosi sono sempre più inquieti. Fiorentina svegliati, è il momento di catturare giocatori importanti. Sono utili anche per il meteo, fanno evaporare le nuvole.