La sfida all’Atalanta per misurare quanta solidità ci fosse dietro gli ultimi successi, Palladino punta sull’undici che ha steso i bianconeri. Gosens, Gud e Fagioli verso il riscatto, De Gea e Kean partite aperte

Finalmente in campo, dopo almeno un paio di settimane trascorse con la giusta serenità ma pure con la voglia di capire quanta ritrovata solidità ci sia dietro le ultime due vittorie. Se contro Panathinaikos e Juventus la Fiorentina ha imboccato la strada giusta lo si capirà a partire da oggi, e più in generale nelle prossime sfide di campionato e di Conference che definiranno il piazzamento finale dei viola in una stagione avviata all’insegna delle rinnovate ambizioni.

Riparte il campionato con i viola in cerca di conferme

Insomma oggi contro l’Atalanta la Fiorentina è in cerca di conferme importanti, che diano continuità al secco 3-0 che ha sgretolato la Juventus (cambiandole pure volto in termini di guida tecnica) e consentano al gruppo di tornare in quota Europa in classifica. Per riuscirci Palladino dà piena fiducia al blocco capace di andare alla sosta con nuova fiducia, la stessa maturata per il passaggio dei turno in Europa contro i greci e per una distanza dalla zona Europa League assottigliata in classifica.

Contro i bergamaschi lo stesso undici di due settimane fa

Logico perciò attendersi di rivedere l’undici di due settimane fa, con Pongracic (e non Comuzzo) nella linea a tre completata da Pablo Marì e Ranieri davanti a De Gea, mentre in mezzo seppure siano recuperati Folorunsho e Adli saranno ancora Mandragora e Cataldi a dar man forte a Fagioli. Con Dodò a destra e Gosens a sinistra l’undici titolare prevede la coppia Gudmundsson-Kean in zona d’attacco, sperando che i due diano continuità al periodo d’oro che li ha visti protagonisti entrambi anche con le maglie delle rispettive nazionali

Il futuro dietro l’angolo tra i riscatti di Gosens, Gud e Fagioli e le posizioni di Kean e De Gea

Intanto a due mesi dalla fine della stagione il prossimo mercato fa già capolino, e in casa viola si programma l’immediato futuro. Dei tanti calciatori arrivati in prestito la scorsa estate ce ne sono alcuni per i quali la società si sta già muovendo, come nel caso di Gosens, Gudmundsson e Fagioli i cui riscatti sono già all’ordine del giorno, ma parallelamente anche per De Gea e Kean la dirigenza si metterà presto a lavorare. Se il portiere è orientato a vivere un’altra annata in riva all’Arno, possibilmente anche alla luce di un passo in avanti in termini di piazzamento finale, per l’attaccante i viola faranno di tutto per tener alte le barricate di fronte alle crescenti sirene del mercato ed è facile pensare che se l’annata si chiudesse positivamente (con un piazzamento in Europa League e magari una nuova coppa da mettere in bacheca) l’impresa potrebbe diventare più facile del previsto.