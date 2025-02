Il Verona ai raggi X: ha la peggior difesa della Serie A. In casa prende 2 gol e mezzo a partita. La curiosità è l'incrocio con Valentini. Attenzione a Kastanos e Suslov. Ma tutto è nelle mani della Fiorentina che non può sbagliare

vedi letture

Da Verona deve partire la nuova Fiorentina. Dopo la fine del ricco mercato di gennaio, Palladino ha fatto scelte diverse: la prima volta contro l’Inter non poteva schierare i nuovi arrivati, la seconda volta a San Siro non li ha voluti schierare, mentre alla terza partita contro il Como li ha schierati fuori ruolo, con Fagioli seconda punta e Zaniolo punta centrale. Ora non è più il tempo per esperimenti, ora le idee dell’allenatore devono essere chiare.

Nelle ultime due partite al Bentegodi (contro Lazio e Atalanta), il Verona ha preso ben 8 gol. A zero. Ne ha segnati solo due nelle sette partite del 2025, diventando così il peggior attacco in questo periodo tra i cinque maggiori campionati d’Europa. I dati negativi sul conto della squadra di Zanetti non si fermano qui: sempre in casa ha conquistato solo un punto (0-0 contro l’Udinese) nelle ultime 6 gare e da 4 partite non riesce nemmeno a segnare un gol.

È proprio nel suo stadio che il Verona non riesce a trovare una soluzione, con la peggior difesa del campionato, ben 54 gol subiti alla media di 2,16 a partita. Per dare un’idea del disastro difensivo, basta ricordare che il Parma, con la seconda peggior difesa, ha incassato 9 gol in meno. Al Bentegodi, il Verona ha preso 30 gol in 12 partite, alla media di 2,5 gol ogni 90 minuti. In confronto, l’Empoli, che ha due punti in meno in classifica, al Castellani ha subito solo 12 gol. Sembra un invito a nozze per Moise Kean, che ha segnato 5 gol al Verona in carriera, compresa la sua unica tripletta in Serie A, nella gara d’andata finita 3-1 per la Fiorentina. Il Verona è proprio il suo bersaglio preferito.

Con l’acqua alla gola, la squadra di Zanetti cercherà di portare la partita sul piano nervoso, poiché non ha altre soluzioni. Fra l’altro, al tecnico mancheranno alcuni riferimenti importanti: il centravanti Tengstedt (capocannoniere della squadra), l’esterno sinistro Bradaric (squalificato), i centrocampisti Serdar (autore del gol veronese all’andata al Franchi) e Harroui (stagione finita). L’ex viola Faraoni sembra destinato alla panchina. La curiosità riguarda l’incrocio con Valentini, acquistato dalla Fiorentina e girato in prestito al Verona dopo cinque panchine con Palladino.

I viola devono preoccuparsi del lato destro, dove attacca Dodo. Sul piano fisico, il brasiliano potrebbe soffrire la presenza di Tchatchoua, un giocatore non molto ordinato tatticamente, ma dalla spinta notevole. Inoltre, attenzione ai due trequartisti/centrocampisti che agiranno alle spalle di Sarr. Sia Kastanos che Suslov (27 tiri, ma nessun gol) hanno buona qualità. Niente di eccezionale, sia chiaro, ma la difesa viola dovrà seguirli nelle famose terre di mezzo.

Tutto è nelle mani della Fiorentina e del suo allenatore. Dopo la brutta sconfitta contro il Como, questa è una partita che i viola, rinforzati sensibilmente dal mercato di gennaio, non possono assolutamente sbagliare.