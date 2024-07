GUDMUNDSSON L'UNICO CHE PER IL MOMENTO SI SPOSA CON LA PAROLA AMBIZIONE. HUIJSEN UN BEL NOME PER LA DIFESA. IMMAGINO 11 GOL DI KEAN IN CAMPIONATO. BASTA UN CURVINO DA 800 POSTI PER I TIFOSI OSPITI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ambizione. Bella parola. Ma quanti nomi che sono abbinati in questo momento alla Fiorentina si sposano con questa indicazione arrivata dal presidente Commisso e dal diesse Pradè? Per quanto riguarda l’unico acquisto, Kean, credo che sia più corretto usare il termine “sfida intrigante”. Poi c’è la valanga di soggetti che sono stati avvicinati al club viola.

Sinceramente il solo Gudmundsson regge il concetto di ambizione che dovrebbe essere la stella cometa del mercato viola. L’attaccante del Genoa può veramente alzare l’asticella del progetto tecnico Fiorentina. Il resto sono piccole o grandi scommesse. Mi piace Colpani. Mi piace Brescianini ma non sono giocatori che possono reggere l’idea di ambizione. Magari possono diventare strada facendo calciatori di alto livello. Spero che un vecchio mestierante del mercato come Daniele Pradè abbia in serbo qualche colpo a sorpresa.

I tifosi viola hanno bisogno di accendersi. Hanno bisogno di sapere che il Presidente Commisso vuole una Fiorentina almeno da Europa League. Serve un cambio di rotta sul fronte acquisti per rendere meno potente la voce di chi non ci crede più a questo progetto societario. Come ribadisco spesso non ho trattative da raccontare. Non credo neppure a un ritorno di fiamma per Berardi. Anche se in passato Pradè aveva fatto una scommessa più o meno simile con Pepito Rossi.

Niccolò Ceccarini mi ha acceso con il nome del difensore Huijsen che è tornato alla Juve dopo il prestito alla Roma. Un’idea intrigante visto che il club bianconero vuole farlo ripartire. Costa sui 20 milioni ma la Juve anche per ringraziarci di aver anticipato l’operazione Kean mettendo nelle casse bianconere soldi freschi potrebbe farci uno sconto.

C’è anche chi ha riproposto il nome del argentino Lo Celso che oggi costa un terzo rispetto ai cinquanta milioni di un anno fa. Ma onestamente per quel ruolo preferisco Colpani. Che penso alla fine arriverà.

Intanto è arrivato Kean. Si è già acceso il dibattito sui gol che riuscirà a segnare nel prossimo campionato. Parlo di sola Serie A e non di Serie A più Conference. Io ho scritto il numero 11. C’è anche chi è più ottimista e scommette su venti reti e chi si è fermato a tre. Andare in doppia cifra sarebbe un dato interessante.

Le prime tre partite di campionato contro Parma, Venezia e Monza daranno già un segnale in questo senso. Kean deve rompere il ghiaccio velocemente.

Chiudo con una riflessione sullo stadio. Condivido la riflessione del presidente dell’ATF De Sinopoli sul fatto che con un Franchi più o meno dimezzato lo spazio riservato ai tifosi ospite deve essere ridotto al minimo. Credo che 800 posti potrebbero bastare.