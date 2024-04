FRANCHI, 10.061 POSTI PER LA NUOVA CURVA FIESOLE

Importo contrattuale euro 90.039.618, 36. È quanto si legge nel cartello appeso dallo scorso mercoledì ai cancelli del centro sportivo Davide Astori, che annuncia l'avvio dei lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Negli ex "Campini" e gli impianti Cerreti ci sarà il quartier generale della logistica dei cantieri.

Come noto le opere saranno affidate al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Cobar (di Bari) e la Sac (di Roma) e il 26 marzo scorso è avvenuta la formale consegna dei lavori.

I 90 milioni di euro di lavori fanno parte del cosiddetto "corpo principale", il Comune di Firenze infatti, preso atto del definanziamento di 55 milioni con decreto del 28 aprile 2023 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in via cautelativa ha suddiviso l'esecuzione delle opere in più lotti. Nel frattempo i 55 milioni sono tornati alla Città Metropolitana, nei prossimi mesi la nuova giunta comunale avrà il compito di far approvare dal governo delle opere già coperte da risorse di Palazzo Vecchio da finanziare con i suddetti 55 milioni e "girare" i soldi risparmiati sull'impianto di Campo di Marte.

I 90.039.618, 36 € - comprendenti € 4.015.177,480 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.216.544,67 per costi della manodopera - col 10% di IVA salgono a € 99.043.580,19.

E quanto si è speso fino a oggi, per arrivare, dopo gli interventi propedeutici, a consegnare i lavori a Cobar e Sac?

Tutto è partito il 17 giugno 2021 quando è stato indetto il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'Area di Campo di Marte Nord (formalmente stralciata da poche settimane) e dello Stadio Franchi. Arup si è aggiudicata il concorso ed è stata incaricata di sviluppare il progetto. Dei quasi 10 milioni di euro spesi fino a oggi, evidenziamo 409.500 € per "Spese per concorso di progettazione - rimborso spese concorrenti"; 255.000 per "Spese per commissioni giudicatrici e redazione documenti di gara"; 851.869 per il progetto di fattibilità tecnico ed economica dello stadio; 3.541.599 per il progetto definitivo (più 963.892 di integrazioni); 1.596.397 per il progetto esecutivo dello stralcio a base di gara; 670.191 per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo.

Come detto nei precedenti approfondimenti, i lavori entreranno nel vivo dopo la fine del campionato di serie A. La curva Fiesole sarà chiusa al pubblico tutta la prossima stagione e, dopo la demolizione del parterre, inizierà la costruzione della nuova curva (in realtà la tribuna sarà rettilinea) che sorgerà in prossimità delle linea di fondo campo.

La nuova Fiesole avrà una capacità di 10.061 posti: 9.991 posti per il pubblico generico, 40 di facile accesso e accompagnatori (per spettatori con mobilità ridotta); 15 postazioni per sedie a rotelle e 15 per accompagnatori di diversamente abili.

La prima fila della nuova Fiesole (come per la nuova Ferrovia) sarà disposta a un'altezza di 1metro rispetto al bordo del campo, con un parapetto di 1 metro e 10 centimetri. Tutte le barriere della prima fila dell'intero impianto avranno la possibilità di essere innalzabili a 2 metri e 20 centimetri a seconda delle esigenze e dei livelli di rischio per le partite stabiliti dalle autorità competenti.

Completamente staccata dalla struttura originale, la nuova Fiesole (così come la Ferrovia) sarà sorretta da un sistema di setti che sbalzano sopra le gradinate esistenti creando una quinta per nuovi spazi multifunzionali.