FIO-UDI 1-2, Secondo ko di fila: gli ospiti la ribaltano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Un'altra sconfitta, la seconda consecutiva. Per la prima volta in questo campionato, la Fiorentina di Raffaele Palladino ha perso due partite di fila in Serie A allontanandosi così dalle prime posizioni della classifica. Dopo l'1-0 di Bologna la squadra viola ha incassato al Franchi la rimonta dell'Udinese restando così a -9 dall'Atalanta (seppur con una gara in meno). Non sarà un sereno Natale per Palladino e i suoi ragazzi. Perché stasera è maturata una sconfitta sfortunata e piena di rimpianti. Figlia dell'errore di Ranieri quando la Fiorentina sembrava in pieno controllo del match.

Dall'altro lato, l'Udinese ha sfruttato nel modo migliore possibile l'unico quarto d'ora del match davvero favorevole e ha portato a casa tre punti importantissimi. Decidono i gol di Thauvin e Lucca per l'Udinese, mentre non basta il rigore di Kean che aveva regalato ai viola il momentaneo vantaggio.