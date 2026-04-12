Radio FirenzeViola, live anche di domenica: via alle 14, ecco il palinsesto
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Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, alla vigilia di Fiorentina-Lazio, con l'analisi della partita in avvicinamento a essa e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore saranno Niccolo Righi e Anna Dini a tenervi compagnia, prima che tocchi a Francesco Benvenuti con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
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