Radio FirenzeViola, live anche di sabato: segui con noi l'allenamento a porte aperte!
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Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio curata da Firenzeviola.it visibile anche sul canale 92 del digitale terrestre. Si inizia alle ore 14 con "Firenze in campo", condotto da Fabio Ferri fino alle ore 16. Dalle 16 alle 18 invece spazio a "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola. Alle 18 arriva "Tutti in campo", mentre dalle 19 alle 20 c'è il Museo Fiorentina con "100 anni di passione viola".
Alle 20 ecco "Made in viola" dedicato alla Fiorentina Primavera e al settore giovanile in generale con Andrea Giannattasio, per poi chiudere il palinsesto alle 21 con Extra Viola, in diretta anche su RTV 38.
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La forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezzadi Andrea Giannattasio
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Copertina
FirenzeViolaTrovare un altro Moise non è facile. Il diktat di Paratici a squadra e ambiente viola: ora più di prima testa nel carroarmato
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
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