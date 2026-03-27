Promuovi la tua attività e fai parte della nostra squadra su Radio FirenzeViola!

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Perché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitanodi Luca Calamai
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