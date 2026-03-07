Radio FirenzeViola ancora in diretta: ecco "Extra Viola" in collaborazione con RTV38

Radio FirenzeViola ancora in diretta: ecco "Extra Viola" in collaborazione con RTV38FirenzeViola.it
Oggi alle 20:56Info RFV
di Redazione FV

Proseguono fino alle 21.30 anche di sabato le trasmissioni in diretta di Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Fino alle 21.30 infatti ci sarà l'approfondimento di Fiorentina-Parma con i dubbi di formazione e il riassunto della giornata viola, con "Extra viola", in collaborazione e in diretta anche su RTV38. In studio per quest'ultima mezzora in diretta Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio.

Clicca qui per seguire le trasmissioni